Правительство Беларуси сняло запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы

Компании не могут завозить на белорусскую территорию через пункты пропуска на границе с Литвой такие товары, как: минеральная вода, пиво (в том числе безалкогольное), вина, сусло виноградное, вермуты, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые и другие грузы.