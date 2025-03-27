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Правительство Беларуси сняло запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Запрет на ввоз одежды «секонд-хенд» из Литвы в Беларусь не будет действовать с 28 марта, следует из официального постановления правительства № 174, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале в четверг.

Источник: Sputnik

Исключить позицию "6309 00 000 0 одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении.

сказано в документе

Это постановление продляет запрет на ввоз в Беларусь ряда товаров из Литвы, независимо от страны их происхождения.

Первоначально запрет ввели весной 2024 года, а затем продлили до октября прошлого года. Сейчас эта мера вновь продлена до 1 октября 2025 года.

Компании не могут завозить на белорусскую территорию через пункты пропуска на границе с Литвой такие товары, как: минеральная вода, пиво (в том числе безалкогольное), вина, сусло виноградное, вермуты, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые и другие грузы.

На такой шаг Минск пошел в ответ на недружественные действия Вильнюса.

Как отмечали ранее в белорусском МИД, причиной стало закрытие некоторых пунктов пропуска на белорусско-литовской границе (по решению Литвы).