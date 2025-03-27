Правительство Беларуси сняло запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы

Исключить позицию "6309 00 000 0 одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении.
Это постановление продляет запрет на ввоз в Беларусь ряда товаров из Литвы, независимо от страны их происхождения.
Первоначально запрет ввели весной 2024 года, а затем продлили до октября прошлого года. Сейчас эта мера вновь продлена до 1 октября 2025 года.
Компании не могут завозить на белорусскую территорию через пункты пропуска на границе с Литвой такие товары, как: минеральная вода, пиво (в том числе безалкогольное), вина, сусло виноградное, вермуты, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые и другие грузы.
На такой шаг Минск пошел в ответ на недружественные действия Вильнюса.
Как отмечали ранее в белорусском МИД, причиной стало закрытие некоторых пунктов пропуска на белорусско-литовской границе (по решению Литвы).