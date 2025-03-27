На Урале запустили линию по производству пластиковых труб из российского сырья

— Вопросы импортозамещения у нас стоят в приоритете. Компания доказала свою эффективность и получила заём на расширение производства. Запуск новой линии позволит на 25−30% увеличить производственные мощности завода в этом сегменте, — отметил Сергей Пересторонин.