На Урале запустили линию по производству пластиковых труб из российского сырья

На Урале запустили масштабное производство пластиковых труб из отечественного сырья. Оно организовано в Заречном. Старт работе четвертой экструзионной линии по производству труб для наружных и внутренних систем канализации дал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Инвестиции в проект составили около 100 миллионов рублей, рассказали в Департаменте информационной политики региона. При этом половина из этих средств является льготным заёмом Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.
— Вопросы импортозамещения у нас стоят в приоритете. Компания доказала свою эффективность и получила заём на расширение производства. Запуск новой линии позволит на 25−30% увеличить производственные мощности завода в этом сегменте, — отметил Сергей Пересторонин.
Реализация проекта заняла полтора года. К настоящему моменту было создано дополнительно 10 рабочих мест.
В дальнейшем на производстве в Заречном будут изготавливать негорючие полимерные трубы для внутридомовых систем, а также трубы для напорных ливневых систем.