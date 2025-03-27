Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсы

В частности, в результате исследований, проведенных в Самаркандской, Сырдарьинской и Джизакской областях, были выявлены дополнительные возможности для экономии 870 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 420 миллионов кубометров газа. Например, только за счет замены почти 35 тысяч устаревших единиц оборудования на малых и средних промышленных предприятиях этих регионов можно ежегодно экономить 385 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 50 миллионов кубометров газа.