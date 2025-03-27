В Волгограде рядом с бывшим «Химпромом» осушили болота ради инвестпроекта

Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в камышовых зарослях, которые традиционно росли здесь десятилетиями, стали осушать болотистую местность, засыпать ее щебенкой и разравнивать площадку.
Волгоградцы переживают — не нанесет ли вред окружающей среде осушение естественных водоемов?
— Здесь часто приземлялись на отдых перелетные птицы, и почти круглый год обитают утки , — поделились горожане. — Теперь привычная среда нарушена, конечно, никакой живности здесь больше не будет.
Редакция информагентства обратилась с запросом в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, с какой целью осушают болота в южной части города.
— Работы на выделенном для благоустройства участке проводит сторонняя компания в рамках реализации инвестпроекта на территории бывшего завода «Химпром». Разработка соответствующей проектно-сметной документации и ее согласование с профильными ведомствами — сфера деятельности самой компании, — ответили в мэрии.
Напомним, ранее сообщалось, что на площадке бывшего химзавода планировали организовать производство метанола. Также здесь собирались наладить выпуск деталей для техники.