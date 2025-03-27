Очередные новшества ожидают ИП, но не всех

Также парламентарий объяснила, что не стоит смущаться по поводу того, что в поправках говорится не просто об ИП, а о гражданине, который работает в качестве ИП. Это не означает, что теперь будут считать все доходы: и от деятельности ИП, и в целом. Например, в доход ИП не будут включены суммы, которые он получил как наемный работник. Они будут облагаться отдельно.