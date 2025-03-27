Очередные новшества ожидают ИП, но не всех

Примерно месяц назад в Палату представителей поступил законопроект с названием «Об изменении законов по вопросам налогообложения». В нем было всего лишь две статьи. Одна касается индивидуальных предпринимателей (ИП), а другая гласит, что действие закона распространяется на отношения, «возникшие с 1 января 2024 года».
У некоторых предпринимателей вызвала вопрос первая статья законопроекта, где идет речь о «потолке» в 500 тысяч рублей, выше которого можно работать только как юрлицо, но не как ИП, а также ряд других формулировок. Корреспондент Sputnik выяснил все подробности в Палате представителей и Министерстве по налогам и сборам.
2024 год останется в прошлом
Как пояснила член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова, норма об отношениях, возникших с 1 января 2024 года скорректирована. Теперь в документе будет говориться о 2025 годе.
Законопроект будет приниматься и будет распространяться на правоотношения, которые возникнут с 1 января 2025 года. То есть он не будет иметь обратную силу, чтобы минимизировать риски индивидуальных предпринимателей.
Также парламентарий объяснила, что не стоит смущаться по поводу того, что в поправках говорится не просто об ИП, а о гражданине, который работает в качестве ИП. Это не означает, что теперь будут считать все доходы: и от деятельности ИП, и в целом. Например, в доход ИП не будут включены суммы, которые он получил как наемный работник. Они будут облагаться отдельно.
«Это унификация с Гражданским кодексом», — объяснила Наталья Кулешова.
Доходы или выручка?
Может возникнуть и еще один вопрос. В действующей редакции закона, так и в проекте говорится и о выручке ИП, и о доходе. Но это разные понятия. Выручка — это полученные «в кассу» деньги, а доход — это уже остаток за вычетом различных издержек (кроме налогов).
Какая же из этих величин не должна превышать 500 тысяч рублей у ИП?
В Министерстве по налогам и сборам корреспонденту Sputnik пояснили, что для ИП есть два вида налогообложения. Если взимается подоходный налог, то из самого названия понятно, что база для расчета — доход. Если ИП платит единый налог, то учитывается выручка.
В чем новшество?
Соответственно, никакой налоговой ревизии за 2024 год не будет. Принципы «потолка» в 500 тысяч рублей тоже остаются прежними. Однако не стоит думать, что законопроект вносит лишь технические правки.
Есть там и важное новшество. Раньше реформа ИП предполагала, что в юрлица окончательно и бесповоротно переходят все, у кого доход или выручка больше 500 тысяч рублей. В проекте же сказано про срок в три года.
То есть, если ИП превысил «потолок» в 500 тысяч, то можно будет вернуться в статус индивидуального предпринимателя через три года.
Ранее сообщалось, что государство в целом поменяло условия ведения бизнеса для ИП. Как уже говорилось, необходимо трансформироваться в юрлицо по упрощенной схеме, если доход или выручка за год превысят 500 тысяч рублей. В юрлица нужно перейти и тем, чей вид бизнеса не вошел в список, утвержденный властями.