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В Крыму введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов

В Крыму введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Крыму планируют ввести в эксплуатацию 200 новых энергоузлов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В частности, компания модернизирует сетевую инфраструктуру в Евпатории. В марте энергетики продолжают замену устаревших трансформаторных подстанций. Это позволит повысить надежность энергоснабжения города.

«В первом квартале 2025 года за счет средств республиканского бюджета проводится работа по обновлению 50 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы выполнят в восьми муниципалитетах. В частности, подстанции заменят в Симферополе. В Евпатории установили новые трансформаторы, питающие СПК «Авиатор», СНТ «Отдых», микрорайон Яшлык и переулок Новый. Решение о замене оборудования приняли в связи с проблемами с напряжением в сети. Они наблюдались во время максимальных нагрузок в зимний и летний периоды.

«В 2025 году на территории полуострова предприятие планирует ввести в эксплуатацию 200 новых энергоузлов», — добавили в «Крымэнерго».