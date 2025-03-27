В Крыму введут в эксплуатацию 200 новых энергоузлов

Уточняется, что работы выполнят в восьми муниципалитетах. В частности, подстанции заменят в Симферополе. В Евпатории установили новые трансформаторы, питающие СПК «Авиатор», СНТ «Отдых», микрорайон Яшлык и переулок Новый. Решение о замене оборудования приняли в связи с проблемами с напряжением в сети. Они наблюдались во время максимальных нагрузок в зимний и летний периоды.