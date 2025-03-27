В Челябинской области инфляция ускорилась до 9,3%

Если говорить о непродовольственных товарах, то здесь ускорился рост цен на мебель, в основном кухонные и платяные шкафы. Это объясняют повышенным спросом. Производители, в свою очередь, перенесли в цены выросшие издержки на материалы и комплектующие, а также плату работникам и логистику.