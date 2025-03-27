В Челябинской области инфляция ускорилась до 9,3%

Инфляция в Челябинской области в феврале ускорилась и составила 9,3% после 8,8% в январе. Об этом сообщили в челябинском отделении Банка России.
Рост цен объясняют тем, выпуск товаров и услуг не поспевает за ростом спроса. Предложение некоторых продовольственных и непродовольственных товаров сократилось. Также производители и поставщики переносили в цены возросшие издержки.
Выросли цены на говядину, мясо индейки, варёную колбасу и фарш. Специалисты связывают это с увеличением затрат животноводов и переработчиков мяса на ветпрепараты, корма для животных и оборудование для ферм. Также в феврале быстрее росли цены на кофе и рыбу. Причиной стало снижение объёма вылова и сокращение производства в основных странах-экспортёрах.
Если говорить о непродовольственных товарах, то здесь ускорился рост цен на мебель, в основном кухонные и платяные шкафы. Это объясняют повышенным спросом. Производители, в свою очередь, перенесли в цены выросшие издержки на материалы и комплектующие, а также плату работникам и логистику.
Также сильнее, чем в январе, в последний месяц зимы подорожали путёвки в ОАЭ. В этом случае причиной также стал повышенный спрос.
В целом по стране инфляция составила 10%, по УрФО — 9,8%.