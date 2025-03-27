МАРТ сказал, как увеличить продажи белорусских товаров

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли озвучили способ увеличения продаж отечественных товаров, сообщает пресс-служба ведомства.
Для этого МАРТ разработаны рекомендации с целью насыщения внутреннего рынка товарами, которые произведены в Беларуси. Рекомендации касаются как производителей, так и субъектов торговли, они позволят увеличить присутствие белорусской продукции.
Прежде всего, МАРТ рекомендовал отечественным производителям выпускать востребованный ассортимент и исходить из необходимости внедрять новые импортозамещающие виды продукции. Но и не допускать, чтобы с производства снимались популярные у белорусов товары.
Еще ведомство говорит о необходимости повышать узнаваемость и доверие к брендам, обращать внимание на конкурентоспособность продукции, качество и безопасность товаров. На внутренний рынок следует отгружать продукцию, которая бы по качеству и свойствам не уступала экспортной. Еще сказали белорусским производителям обеспечить бесперебойную поставку товаров в торговлю на взаимоприемлемых условиях и по приемлемым ценам, продвигать и стимулировать их продажи.
Есть рекомендации и по упаковке. Например, посоветовали перейти от однотонных коробов к боксам, которые выглядели бы красочно, были интересными и удобными для выкладки. Еще в МАРТ уверены, что насытить внутренний рынок белорусскими товарами можно за счет расширения каналов сбыта, в том числе предлагая к продаже весь ассортимент не менее чем в пяти интернет-магазинах и не менее чем на двух интернет-площадках, которые функционируют в Беларуси.
При этом торговле сказали размещать белорусские товары в каждом магазине и павильоне на торговых площадях, которые не меньше отведенных под такие же импортные, в визуально и физически доступных местах. В прикассовых зонах также сказали размещать, в основном, белорусские товары. И обозначать места выкладки надписью «Сделано в Беларуси» или другими аналогичными надписями.
Более подробные рекомендации — на сайте МАРТ.
Накануне МАРТ сказал о запасах картошки до нового урожая после критики президента Беларуси.