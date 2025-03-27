МАРТ сказал, как увеличить продажи белорусских товаров

Есть рекомендации и по упаковке. Например, посоветовали перейти от однотонных коробов к боксам, которые выглядели бы красочно, были интересными и удобными для выкладки. Еще в МАРТ уверены, что насытить внутренний рынок белорусскими товарами можно за счет расширения каналов сбыта, в том числе предлагая к продаже весь ассортимент не менее чем в пяти интернет-магазинах и не менее чем на двух интернет-площадках, которые функционируют в Беларуси.