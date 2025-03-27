Шесть площадок под КРТ отдадут в Нижегородской области в 2026 году

Об этом рассказал замминистра Михаил Генин за круглым столом, организованным изданием «Ъ-Приволжье».
Наиболее обширная из рассматриваемых зон расположена в Нижнем Новгороде, между улицами Полтавской, Генкиной, Высоковским проездом и ручьем Кова. Вторая по величине территория находится в Дзержинске, в микрорайоне «Западный-3». Участок возле ТЦ «Фантастика» и улицы Деловой в Нижнем Новгороде предназначен для проекта КРТ «Город здоровья», где «Росатом» планирует разместить современный медицинский комплекс.
Еще одна площадка охватывает территорию, ограниченную проспектом Гагарина, улицами 40 лет Победы, Бонч-Бруевича, а также садовыми товариществами «Ленинец-1» и «Яблоко». В районе стадиона «Водник» разрабатывается проект комплексного развития территории, включающий реконструкцию самого стадиона. Шестая площадка находится в центре Нижнего Новгорода, между улицами Белинского, Ижорской и Невзоровых, вблизи оперного театра.