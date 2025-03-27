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Шесть площадок под КРТ отдадут в Нижегородской области в 2026 году

Министерство градостроительства Нижегородской области прорабатывает шесть потенциальных площадок под проекты комплексного развития территорий жилой застройки на 2026 год.

Об этом рассказал замминистра Михаил Генин за круглым столом, организованным изданием «Ъ-Приволжье».

Наиболее обширная из рассматриваемых зон расположена в Нижнем Новгороде, между улицами Полтавской, Генкиной, Высоковским проездом и ручьем Кова. Вторая по величине территория находится в Дзержинске, в микрорайоне «Западный-3». Участок возле ТЦ «Фантастика» и улицы Деловой в Нижнем Новгороде предназначен для проекта КРТ «Город здоровья», где «Росатом» планирует разместить современный медицинский комплекс.

Еще одна площадка охватывает территорию, ограниченную проспектом Гагарина, улицами 40 лет Победы, Бонч-Бруевича, а также садовыми товариществами «Ленинец-1» и «Яблоко». В районе стадиона «Водник» разрабатывается проект комплексного развития территории, включающий реконструкцию самого стадиона. Шестая площадка находится в центре Нижнего Новгорода, между улицами Белинского, Ижорской и Невзоровых, вблизи оперного театра.