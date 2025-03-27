Названы направления работы, где не ждут российских пенсионеров

Результаты исследования опубликовало РИА Новости, передает ИА DEITA.RU.
41% участников опроса сообщили, что находятся в поиске работы. Из них 33% отметили, что российские работодатели стали более охотно приглашать на собеседования кандидатов пенсионного возраста.
По мнению респондентов, пенсионерам легче всего устроиться в сферы услуг, образования и науки, а также в розничной торговле и продажах, а также на рабочие должности. В числе самых сложных для трудоустройства областей россияне пенсионного возраста выделили IT, финансы, маркетинг, PR и общепит.
Наиболее распространенной проблемой, с которой сталкиваются соискатели старшего возраста, являются низкие зарплаты. Кроме того, пенсионеры упоминают трудности с поиском работы, соответствующей их физическим возможностям, а также с трудоустройством по специальности. 5% респондентов отметили наличие скрытого эйджизма по отношению к возрастным кандидатам.
Среди основных трудностей, связанных с возрастом, респонденты упомянули освоение современных технологий, проблемы с адаптацией в молодом коллективе и отсутствие авторитета у более молодых сотрудников. При этом 33% опрошенных не увидели никаких проблем.