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Названы направления работы, где не ждут российских пенсионеров

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели опрос среди более 1700 респондентов — женщин старше 59 лет и мужчин старше 64 лет, и выяснили, что пенсионерам труднее всего найти работу в таких сферах, как IT, финансы, маркетинг, PR и общепит.

Источник: ДЕЙТА

Результаты исследования опубликовало РИА Новости, передает ИА DEITA.RU.

41% участников опроса сообщили, что находятся в поиске работы. Из них 33% отметили, что российские работодатели стали более охотно приглашать на собеседования кандидатов пенсионного возраста.

По мнению респондентов, пенсионерам легче всего устроиться в сферы услуг, образования и науки, а также в розничной торговле и продажах, а также на рабочие должности. В числе самых сложных для трудоустройства областей россияне пенсионного возраста выделили IT, финансы, маркетинг, PR и общепит.

Наиболее распространенной проблемой, с которой сталкиваются соискатели старшего возраста, являются низкие зарплаты. Кроме того, пенсионеры упоминают трудности с поиском работы, соответствующей их физическим возможностям, а также с трудоустройством по специальности. 5% респондентов отметили наличие скрытого эйджизма по отношению к возрастным кандидатам.

Среди основных трудностей, связанных с возрастом, респонденты упомянули освоение современных технологий, проблемы с адаптацией в молодом коллективе и отсутствие авторитета у более молодых сотрудников. При этом 33% опрошенных не увидели никаких проблем.