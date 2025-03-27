Названы направления работы, где не ждут российских пенсионеров

По мнению респондентов, пенсионерам легче всего устроиться в сферы услуг, образования и науки, а также в розничной торговле и продажах, а также на рабочие должности. В числе самых сложных для трудоустройства областей россияне пенсионного возраста выделили IT, финансы, маркетинг, PR и общепит.