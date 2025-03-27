На Кубани под производство аммиака выделено 220 гектаров земли

В Темрюкском районе Краснодарского края шесть участков сельскохозяйственных земель будут переведены в категорию промышленных. На 220 гектарах вблизи порта Тамань планируется строительство газоперерабатывающих предприятий по выпуску метанола, аммиака и карбамида. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации региона.
Помимо этого, под погрузочно-разгрузочные площадки для перевалки растительных масел выделят почти 1,7 тысячи квадратных метров, а под перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 миллионов тонн в год — более 23,3 тысячи квадратных метров.
В феврале 2024 года, правительство РФ расширило границы морского порта Тамань для строительства этого комплекса. Первая очередь предприятия позволит ежегодно отгружать до 2 миллионов тонн аммиака. Полный ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.