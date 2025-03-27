На Кубани под производство аммиака выделено 220 гектаров земли

Помимо этого, под погрузочно-разгрузочные площадки для перевалки растительных масел выделят почти 1,7 тысячи квадратных метров, а под перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 миллионов тонн в год — более 23,3 тысячи квадратных метров.