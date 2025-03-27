Благодаря ГЧП на Урале появляются уникальные социальные объекты

— Благодаря опыту концессии мы прошли весь путь от проектирования до эксплуатации объекта и определили, какие проектные решения можно сделать еще эффективнее. Возможность в качестве концессионера организовать на площадке внеурочную деятельность позволила нам расширить привычный функционал школы, проводить на ее площадке мероприятия для жителей района и даже города, — поясняет Валерий Ананьев, глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель России. — В результате мы смогли в полной мере раскрыть потенциал той великолепной спортивной, концертной, мультимедийной инфраструктуры, которой оснащаются современные школы, — привлекли крупнейших операторов услуг в сфере дополнительного образования, теперь они ведут здесь кружки и секции, а дети могут проводить в школе весь день под присмотром педагогов.