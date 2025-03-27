Благодаря ГЧП на Урале появляются уникальные социальные объекты

Больше всех повезло ученикам начальных классов: они начнут заниматься в новом здании буквально на днях — уже в четвертой четверти этого учебного года. Родители ребят постарше спешат подать заявления: с сентября школа заработает в полную силу. Она рассчитана на 1500 детей, в том числе с особенностями здоровья — для них созданы все условия, начиная от пандусов и лифтов и заканчивая мягкими стенами в спортзале.
Спортивных залов, к слову, несколько, включая тренажерный и тот, в котором можно проводить соревнования высокого уровня. А еще имеются актовый (скорее концертный) зал на 450 мест, великолепная библиотека, просторная столовая, оснащенные по последнему слову техники мастерские и, конечно же, кабинеты и лаборатории для занятий науками.
Новая школа получила номер 314, и логично, что ее символом стало число Пи. Это тоже своего рода волшебное число — постоянная, используемая в математике, физике, механике, астрономии, архитектуре.
— Число Пи — знак безграничных возможностей, оно управляет Вселенной, — говорит директор школы № 314 Елена Белова.
Возможности для учащихся здесь действительно огромные: постарались и застройщик, и министерство образования и молодежной политики Свердловской области, и департамент образования администрации Екатеринбурга. Здание возведено в рамках концессии. Главная особенность и преимущество такого подхода — сосредоточение всех этапов реализации проекта в руках одной профессиональной компании. Специалисты строительного холдинга выполнили проектирование, возведение и оснащение здания, а теперь в течение пяти лет будут осуществлять его техническую эксплуатацию, досконально зная работу всех систем.
Это уже вторая школа, построенная в рамках государственно-частного партнерства: ровно год назад открылась 41-я, опыт возведения и эксплуатации которой позволил отработать все тонкости реализации подобных проектов и увязать строительные технологии с возможностями технической эксплуатации.
— Благодаря опыту концессии мы прошли весь путь от проектирования до эксплуатации объекта и определили, какие проектные решения можно сделать еще эффективнее. Возможность в качестве концессионера организовать на площадке внеурочную деятельность позволила нам расширить привычный функционал школы, проводить на ее площадке мероприятия для жителей района и даже города, — поясняет Валерий Ананьев, глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель России. — В результате мы смогли в полной мере раскрыть потенциал той великолепной спортивной, концертной, мультимедийной инфраструктуры, которой оснащаются современные школы, — привлекли крупнейших операторов услуг в сфере дополнительного образования, теперь они ведут здесь кружки и секции, а дети могут проводить в школе весь день под присмотром педагогов.
«Атомстройкомплекс» проектирует и строит значительную долю школ в Екатеринбурге — не только по ГЧП, но и по госконтрактам. А значит, новый опыт будет транслироваться и на другие образовательные объекты. Кстати, на недавнем круглом столе, посвященном практикам комплексного развития территорий, девелопер выступил с предложением создать в регионе рабочую группу для разработки единого технического задания на проектирование образовательных учреждений — такое ТЗ позволит сократить сроки и стоимость строительства необходимых региону социальных объектов.
Тем временем.
Пока в школе № 314 не прозвучали звонки на уроки, здание тестировали взрослые. Еще на этапе строительства в нем прошел финал национального конкурса профмастерства «Строймастер», а буквально завтра стартует Уральский образовательный форум — масштабное событие, в котором примут участие работники системы образования, а также представители власти и бизнеса УрФО и многих других регионов России.