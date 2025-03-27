В Ростовской области планируют поднять транспортный налог

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, заявил о несоответствии действующего транспортного налога современным экономическим реалиям. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства. По словам Юрия Слюсаря, ставки по некоторым категориям транспортных средств не обновлялись с 2009 года.
Это заявление прозвучало в ходе заседания правительства региона с участием глав муниципальных образований.
— Мы столкнулись с тем, что существующая система, ну скажем так, неактуальна. Я, если честно, даже и не знал, что у нас сумма транспортного налога по некоторым категориям транспортных средств не менялась с 2009 года, — признался глава донского региона.
Он отметил, что за 16 лет значительно выросли расходы на ремонт дорог, технику и оплату труда, а налог остался на прежнем уровне.