Производство автомобилей в Казахстане выросло почти на 20% за месяц

Если сравнить новые данные с февралем 2024-го, то производство наоборот, снизилось на 3,2%.
В целом, по итогам первых двух месяцев года в республике произвели 20 888 автомобилей на сумму свыше 278,3 миллиардов тенге (554,6 миллионов долларов).
На заводах выпущено:
- легковые авто — 19 285 единиц;
- грузовые — 673 единицы;
- автобусы — 297 единиц;
- прицепы и полуприцепы — 532 единицы;
- прочая спецтехника — 101 единица.
Доля автопрома в структуре машиностроения по итогам двух месяцев составляет 40,5%.
Сегодня главный тренд в развитии отечественной автоиндустрии — развитие локализации. Речь идет не только о сложных технологических операциях, которые уже освоили на автозаводах: сварка и окраска кузова. Важно также активно использовать автокомпоненты, произведенные в Казахстане.
В пятерке самых популярных производимых брендов за январь-февраль 2025 года:
- Hyundai;
- Chevrolet;
- Kia;
- Jetour;
- Jac.
В автопроме критически важна локализация, подчеркнули в Союзе. Ведь именно ради новых производств и новых технологий государство готово предоставлять преференции и меры поддержки.
Но взамен есть четкие встречные обязательства. Например, по итогам 2025 года отечественные производители транспортных средств должны выполнить мелкоузловым методом минимум 30% всего объема.