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Производство автомобилей в Казахстане выросло почти на 20% за месяц

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. В феврале в Казахстане произвели на 17,4% автомобилей больше, чем месяцем ранее.

Источник: allurgroup.kz

Если сравнить новые данные с февралем 2024-го, то производство наоборот, снизилось на 3,2%.

В целом, по итогам первых двух месяцев года в республике произвели 20 888 автомобилей на сумму свыше 278,3 миллиардов тенге (554,6 миллионов долларов).

На заводах выпущено:

  • легковые авто — 19 285 единиц;
  • грузовые — 673 единицы;
  • автобусы — 297 единиц;
  • прицепы и полуприцепы — 532 единицы;
  • прочая спецтехника — 101 единица.

Доля автопрома в структуре машиностроения по итогам двух месяцев составляет 40,5%.

Сегодня главный тренд в развитии отечественной автоиндустрии — развитие локализации. Речь идет не только о сложных технологических операциях, которые уже освоили на автозаводах: сварка и окраска кузова. Важно также активно использовать автокомпоненты, произведенные в Казахстане.

сказала президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева

В пятерке самых популярных производимых брендов за январь-февраль 2025 года:

В автопроме критически важна локализация, подчеркнули в Союзе. Ведь именно ради новых производств и новых технологий государство готово предоставлять преференции и меры поддержки.

Но взамен есть четкие встречные обязательства. Например, по итогам 2025 года отечественные производители транспортных средств должны выполнить мелкоузловым методом минимум 30% всего объема.