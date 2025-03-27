Производство автомобилей в Казахстане выросло почти на 20% за месяц

Сегодня главный тренд в развитии отечественной автоиндустрии — развитие локализации. Речь идет не только о сложных технологических операциях, которые уже освоили на автозаводах: сварка и окраска кузова. Важно также активно использовать автокомпоненты, произведенные в Казахстане.