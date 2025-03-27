Нижегородские организации с самозанятыми ожидают проверки

Представители ведомства обнаружили признаки потенциальных нарушений в деятельности двух нижегородских фирм, которые взаимодействуют с более чем 35 гражданами, применяющими режим налогообложения «налог на профессиональный доход».
В приоритетном порядке проверят организации, где самозанятые работают от трех месяцев и более, а их доход превышает 35 тысяч рублей, составляя более 90% от общего заработка.
По мнению областной Гострудинспекции, это может свидетельствовать о злоупотреблениях в сфере заключения гражданско-правовых соглашений, что противоречит Трудовому кодексу РФ. Если нарушения будут подтверждены, работодателям будут выданы обязательные к исполнению предписания.
Стоит отметить, что Нижегородская область входит в десятку лидеров среди регионов по объему финансовых операций с самозанятыми.