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ЦБ объяснил подорожание бензина в Ростовской области

Цены в Ростовской области продолжают расти.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксирован рост цен на непродовольственные товары — по данным на февраль, их стоимость за год увеличилась на 5,6%. В числе подорожавших товаров оказался и бензин.

В Центробанке объяснили, с чем связан рост цен. Так, есть несколько факторов: увеличение затрат производителей (логистика, сырье); повышение акцизов с 1 января; сокращение предложения на внутреннем рынке из-за частичного снятия запрета на экспорт.

Напомним, что в январе годовой прирост цен составлял 5,46%. В октябре 2024 года инфляция едва превышала 5%. Таким образом, тенденция к подорожанию сохраняется, а бензин остается одним из самых заметных примеров роста стоимости.