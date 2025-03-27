ЦБ объяснил подорожание бензина в Ростовской области

В Ростовской области зафиксирован рост цен на непродовольственные товары — по данным на февраль, их стоимость за год увеличилась на 5,6%. В числе подорожавших товаров оказался и бензин.
В Центробанке объяснили, с чем связан рост цен. Так, есть несколько факторов: увеличение затрат производителей (логистика, сырье); повышение акцизов с 1 января; сокращение предложения на внутреннем рынке из-за частичного снятия запрета на экспорт.
Напомним, что в январе годовой прирост цен составлял 5,46%. В октябре 2024 года инфляция едва превышала 5%. Таким образом, тенденция к подорожанию сохраняется, а бензин остается одним из самых заметных примеров роста стоимости.