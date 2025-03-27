Мусорный коллапс в Красноярске не предвидится

В Законодательном Собрании края обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Главной темой совместного заседания комитета по природным ресурсам и экологии с секцией Координационного совета стало создание современной системы сбора, утилизации и переработки отходов.
Председатель комитета Виталий Дроздов напомнил, что в 2022 году парламент принял постановление, в котором изложены предложения правительству региона в связи с ситуацией в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории края: «Три года прошло, мы готовы проанализировать: что у нас поменялось в плане структуры и подходов, какие задачи перед нами стоят, какие сложности еще есть, что нужно поменять. Для обсуждения мы пригласили представителей муниципальных образований и региональных операторов, чтобы услышать их мнения и предложения, обобщить проблемы и, возможно, скорректировать наше постановление».
По словам министра экологии края Владимира Часовитина, к 2030 году регион должен обеспечить сортировку 100% ТКО, из которых не более 50% будут отправляться на захоронение, а не менее 25% — на вторичную переработку. Однако в настоящее время ни один из 18 полигонов ТКО в крае не соответствует современным требованиям, а на ряде объектов мощности будут исчерпаны уже в 2025—2026 годах.
Для решения проблемы разработана концепция строительства шести экотехнопарков. Новые объекты появятся в Назаровском, Енисейском, Минусинском, Богучанском, Канском районах и в Норильске. Их строительство планируется начать в 2026 году и завершить в первом квартале 2028 года. Также предусмотрена реконструкция полигона «Автоспецбазы» в Емельяновском районе, что обеспечит его работу еще на 11 лет после модернизации.
Кроме того, краевые власти выделили 200 млн рублей на обустройство контейнерных площадок, а при весенней корректировке бюджета выделят еще 200 млн.
На заседании также обсудили проблему стихийных свалок, сложности с размещением площадок для сбора ТКО в условиях плотной застройки в Красноярске, финансирование региональных операторов. Все поступившие предложения будут рассмотрены комитетом по природным ресурсам и экологии для дальнейшей проработки решений.