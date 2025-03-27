Мусорный коллапс в Красноярске не предвидится

Председатель комитета Виталий Дроздов напомнил, что в 2022 году парламент принял постановление, в котором изложены предложения правительству региона в связи с ситуацией в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории края: «Три года прошло, мы готовы проанализировать: что у нас поменялось в плане структуры и подходов, какие задачи перед нами стоят, какие сложности еще есть, что нужно поменять. Для обсуждения мы пригласили представителей муниципальных образований и региональных операторов, чтобы услышать их мнения и предложения, обобщить проблемы и, возможно, скорректировать наше постановление».