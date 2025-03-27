Свои мусоровозы появятся во Владивостоке

Дополнительную важную функцию возьмет на себя муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». Для того, чтобы твердые коммунальные отходы вывозились вовремя, в СГТ по решению губернатора передается 8 единиц техники. Зоной обслуживания муниципальных мусоровозов заявлен Советский район Владивостока.
Речь идет о мусоровозах белорусского производства. Это компактные, но мощные машины с вместимостью прессованных отходов до 5 тонн. К тому же, некоторые из них оснащены поворотной задней осью, что позволяет им легко маневрировать даже в тесных городских условиях, например, на узких улочках между домами и во дворах. Что, несомненно, пригодится в частном секторе Советского района.