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Свои мусоровозы появятся во Владивостоке

Такие планы озвучил мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе представления депутатам Думы города отчета о работе администрации и главы за 2024 год, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Дополнительную важную функцию возьмет на себя муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». Для того, чтобы твердые коммунальные отходы вывозились вовремя, в СГТ по решению губернатора передается 8 единиц техники. Зоной обслуживания муниципальных мусоровозов заявлен Советский район Владивостока.

Речь идет о мусоровозах белорусского производства. Это компактные, но мощные машины с вместимостью прессованных отходов до 5 тонн. К тому же, некоторые из них оснащены поворотной задней осью, что позволяет им легко маневрировать даже в тесных городских условиях, например, на узких улочках между домами и во дворах. Что, несомненно, пригодится в частном секторе Советского района.