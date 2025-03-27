Путепровод под Арзамасом построят к 2026 году

Новую дорогу строят в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», с ее помощью намерены разгрузить улицы Арзамаса. Ее протяженность составит 5,1 км, и ширина — 7 метров. В каждую сторону будет организовано по одной полосе, а по бокам также сделают тротуары.