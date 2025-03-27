Путепровод под Арзамасом построят к 2026 году

Готовность путепровода на железнодорожном переезде под Арзамасом составляет более 40%. Дорога проходит от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Новую дорогу строят в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», с ее помощью намерены разгрузить улицы Арзамаса. Ее протяженность составит 5,1 км, и ширина — 7 метров. В каждую сторону будет организовано по одной полосе, а по бокам также сделают тротуары.
Пока что подрядчик переустроил сети связи РЖД, расчистил полосы отвода, провел археологические раскопки, устроил временные дороги, технологические площадки, установил буронабивные сваи, шпунтовые ограждения котлованов. Ежедневно на стройплощадке работает порядка 30 человек с применением 26 единиц техники.
Завершить строительство намерены в 2026 году.