Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде подорожал бензин на 2 копейки

Данные предоставлены Волгоградстатом.

Источник: Reuters

На автозаправочных станциях Волгоградской области зафиксировано замедление темпов подорожания бензина, при этом солярка демонстрирует обратную тенденцию.

Волгоградстат сообщает, что в период с 17 по 24 марта текущего года фиксировались минимальные колебания стоимости нефтепродуктов. Так, цена литра 92-го бензина в среднем по региону прибавила лишь 2 копейки, остановившись на отметке 56 рублей 74 копейки. Практически идентичная ситуация сложилась с 95-м бензином, который также вырос в цене на аналогичную сумму, достигнув 63 рублей 5 копеек за литр. Премиальный сегмент топлива сохранил стабильность — стоимость 98-го бензина осталась без изменений на уровне 83 рублей 85 копеек.

На этом фоне выделяется дизельное топливо, средняя цена которого снизилась на 6 копеек и составила 68 рублей 22 копейки за литр.