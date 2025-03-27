В Волгограде подорожал бензин на 2 копейки

Волгоградстат сообщает, что в период с 17 по 24 марта текущего года фиксировались минимальные колебания стоимости нефтепродуктов. Так, цена литра 92-го бензина в среднем по региону прибавила лишь 2 копейки, остановившись на отметке 56 рублей 74 копейки. Практически идентичная ситуация сложилась с 95-м бензином, который также вырос в цене на аналогичную сумму, достигнув 63 рублей 5 копеек за литр. Премиальный сегмент топлива сохранил стабильность — стоимость 98-го бензина осталась без изменений на уровне 83 рублей 85 копеек.