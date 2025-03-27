В Геленджике капитально отремонтируют ряд улиц

Ранее жители обращались к мэру с просьбами о выполнении работ.
Как рассказал Богодистов в своем телеграм-канале, заключен муниципальный контракт на капремонт улиц Озерной в микрорайоне Магилат и Кубанской. Подрядная организация уже выбрана, и до начала основных работ на этих участках заменят инженерные сети. Технику планируют завезти на объекты во второй декаде апреля на улице Озерной, а на Кубанской — в третьей декаде месяца.
Кроме того, особое внимание уделено ремонту улицы Ясеневой. На одном из ее участков проживает ветеран Великой Отечественной войны Виктор Пошкурлат. По словам главы Геленджика, было принято решение заасфальтировать 140-метровый отрезок от улицы Янтарной до улицы Поленова в приоритетном порядке. Параллельно в городе стартует капитальный ремонт покрытия улицы Рыбацкой.