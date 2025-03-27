В Геленджике капитально отремонтируют ряд улиц

Как рассказал Богодистов в своем телеграм-канале, заключен муниципальный контракт на капремонт улиц Озерной в микрорайоне Магилат и Кубанской. Подрядная организация уже выбрана, и до начала основных работ на этих участках заменят инженерные сети. Технику планируют завезти на объекты во второй декаде апреля на улице Озерной, а на Кубанской — в третьей декаде месяца.