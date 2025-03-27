Минобразования: ряд бюджетников получат доплаты к зарплате до 35% в Беларуси

В Беларуси некоторые педагоги бюджетных организаций получат доплаты к зарплатам. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства образования (№ 52 от 20 марта 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Речь идет о стимулирующих и компенсирующих выплатах для белорусских педагогов и служащих, работающих в бюджетном секторе образования.
Например, учителя-дефектологи (учителя-логопеды, тифлопедагоги, сурдопедагоги и олигофренопедагоги) получат доплату 35% от оклада «за работу в отрасли». Такую же надбавку в 35% получат воспитатели. Еще документ определил доплату для работников библиотек в сфере образования. К зарплате 20% от оклада будут получать директора (заведующие) библиотек, их заместители — главные библиографы и главные библиотекари, другие сотрудники библиотек.
И также, согласно измененной инструкции о стимулирующих и компенсирующих выплатах, доплаты за специфику работы сейчас в Беларуси будут еще выплачивается работникам Республиканского института профессионального образования. Ранее норма на них не распространялась. В каждом конкретном случае их доплаты будут составлять от 5% до 20% от оклада.
Постановление вступит в силу с 1 мая 2025 года.
Кстати, ранее еще доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов.
Еще вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.