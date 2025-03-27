Минобразования: ряд бюджетников получат доплаты к зарплате до 35% в Беларуси

И также, согласно измененной инструкции о стимулирующих и компенсирующих выплатах, доплаты за специфику работы сейчас в Беларуси будут еще выплачивается работникам Республиканского института профессионального образования. Ранее норма на них не распространялась. В каждом конкретном случае их доплаты будут составлять от 5% до 20% от оклада.