Социальные пенсии в Нижегородской области увеличат на 14,75%

С 1 апреля 2025 года в Нижегородской области будут проиндексированы социальные пенсии. Размер выплат увеличится на 14,75%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Повышение затронет более 68 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в Соцфонде России.