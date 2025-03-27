Социальные пенсии в Нижегородской области увеличат на 14,75%

Напомним, что социальная пенсия назначается тем, кто по разным причинам не накопил достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии. Также повышение коснется людей с инвалидностью, граждан, потерявших кормильца, а также военнослужащих, проходивших службу по призыву, и ветеранов Великой Отечественной войны.
Процедура индексации пройдет автоматически, без необходимости подачи заявления. Выплаты будут начисляться в проиндексированном размере в установленные сроки.
При этом минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Если общая сумма пенсионных выплат оказывается ниже этого уровня, гражданам предоставляется социальная доплата.
Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре Отделения Соцфонда России по Нижегородской области по телефону
Ранее сообщалось, нижегородцы считают, что для достойной жизни после выхода на пенсию им нужно 48 200 рублей в месяц.