В Петербурге приступили к масштабному ремонту Троицкого моста

На всех прилегающих магистралях планируется изменение схем ОДД и корректировка существующих режимов светофорных объектов. На крупных таких как Биржевая площадь, перекрестки с Литейными мостами, с Дворцовым мостом, там будет корректироваться непосредственно схема движения путем установки временных знаков. Будут корректироваться направления движения и все задействованные светофорные объекты в маршрутах объезда, их более 10, порядка 15, там будет перенастроен режим регулирования с целью минимизации всех негативных последствий, вызванных запретом движения по Троицкому мосту.