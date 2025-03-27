В Краснодаре увеличат общую вместимость платных парковок еще на 1000 мест

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодаре увеличат стоимость платной парковки. Согласно новому постановлению, базовая стоимость парковки останется на уровне 30 рублей за место, но в других зонах цена увеличится до 60−200 рублей в час. В частности, в первой зоне тариф составит 90 рублей в час, во второй — 80 рублей, в третьей — 70 рублей, в четвертой — 60 рублей, а в пятой — 200 рублей.