В Краснодаре увеличат общую вместимость платных парковок еще на 1000 мест

Об этом «Ведомости Юг» сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что 25 марта было решено разделить город на пять зон платной парковки, включающих 358 участков дорог. Так, первая зона охватит улицы Красноармейскую, Рашпилевскую и Седина; вторая — Комсомольскую и Октябрьскую; третья — Постовую и Ставропольскую, и так далее. Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время работает 270 платных парковок, которые предлагают 11 645 машиномест.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодаре увеличат стоимость платной парковки. Согласно новому постановлению, базовая стоимость парковки останется на уровне 30 рублей за место, но в других зонах цена увеличится до 60−200 рублей в час. В частности, в первой зоне тариф составит 90 рублей в час, во второй — 80 рублей, в третьей — 70 рублей, в четвертой — 60 рублей, а в пятой — 200 рублей.