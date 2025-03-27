Молдова получит грант на изучение переработки отходов в энергию

Благодаря этой поддержке мы сможем собрать данные и информацию, которые впоследствии помогут нам создать четкую основу для разработки проектов по переработке отходов в энергию. Это не только поможет эффективно управлять отходами, но и будет способствовать укреплению производства возобновляемой энергии.