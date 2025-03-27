Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова получит грант на изучение переработки отходов в энергию

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Швеция предоставит Молдове грант в размере девяти миллионов крон (около 820 тысяч евро) на разработку проектов по переработке отходов в энергию. Соответствующее соглашение подписали Министерство энергетики и шведская организация, специализирующийся на устойчивых инвестициях в развивающихся странах в сферах энергетики и климата Swedfund International AB.

Источник: Sputnik.md

Согласно подписанному соглашению, Swedfund профинансирует расходы на консультационные услуги по проведению технико-экономических обоснований проектов по переработке отходов в энергию в двух населенных пунктах Молдовы.

Глава Минэнерго Дорин Жунгиету поблагодарил правительство Швеции за поддержку и отметил, что переработка отходов поможет не только справиться с проблемой мусора, но и увеличить производство возобновляемой энергии.

Благодаря этой поддержке мы сможем собрать данные и информацию, которые впоследствии помогут нам создать четкую основу для разработки проектов по переработке отходов в энергию. Это не только поможет эффективно управлять отходами, но и будет способствовать укреплению производства возобновляемой энергии.

заявил министр

Посол Швеции в Молдове Катарина Фрид отметила, что проект Waste-to-Energy (WtE) — четвертая инициатива Swedfund в стране. Она подчеркнула, что проект повысит энергетическую безопасность страны и будет содействовать переходу на производство энергии из возобновляемых источников.

Исследование будет проводиться в течение 6 −12 месяцев. Его цель — оценка технической, экономической и экологической осуществимости внедрения решений по переработке отходов в энергию с использованием данных и информации, уже собранных в ходе исследования.