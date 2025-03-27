В строительстве дороги Ташкент — Андижан заинтересованы более 30 иностранных компаний

Например, трасса «Ташкент — Самарканд», рассчитанная на 32 тысячи автомобилей в сутки, сейчас обслуживает 45 тысяч транспортных средств, время в пути занимает до 6 часов. К 2030 году ожидается, что интенсивность движения может превысить 80 тысяч в сутки.