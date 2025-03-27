В строительстве дороги Ташкент — Андижан заинтересованы более 30 иностранных компаний

Отмечалось, что общая протяженность автодорог в Узбекистане превышает 184 тыс. километров. По оценкам, 25% дорог международного значения эксплуатируются с высокой нагрузкой.
Например, трасса «Ташкент — Самарканд», рассчитанная на 32 тысячи автомобилей в сутки, сейчас обслуживает 45 тысяч транспортных средств, время в пути занимает до 6 часов. К 2030 году ожидается, что интенсивность движения может превысить 80 тысяч в сутки.
В постановлении президента Узбекистан от 10 октября 2023 года определены перспективы строительства современных автодорог.
В соответствии с документом:
- ведут работы по строительству альтернативных магистралей из Ташкента в Самарканд и Андижан;
- при участии Всемирного банка разработан проект дороги Ташкент — Андижан;
- в январе текущего года объявлен международный тендер на ее строительство.
Протяженность скоростной магистрали составит 314 километров. Ввод ее в эксплуатацию позволит сократить время в пути между Ташкентом и Андижаном с 5 до 3 часов, увеличить валовой внутренний продукт на 2,6 процента и снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 40 процентов.
Речь шла и о другом крупном проекте — строительстве дополнительной дороги, соединяющей Ташкент и Самарканд.
С участием зарубежных специалистов подготовлено его технико-экономическое обоснование. Новая магистраль протяженностью около 300 километров также сократит время в пути между двумя городами с 5 до 3 часов, существенно снизит загруженность существующей трассы.
Новые автотрассы будут современными, удобными и соответствующими всем актуальным требованиям. На них будут организованы различные платные услуги для водителей и пассажиров. В процессе строительства широкое участие примут и отечественные строительные предприятия.
На совещании обсудили меры по ускорению геодезических работ, подготовке участков под строительство, привлечению инвестиций и подрядных организаций в ходе реализации данных проектов.