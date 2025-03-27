Тенге укрепляется: что влияет на стабильность казахстанской валюты?

Сессия среды для доллара завершилась на уровне 501,56 тенге.
У тенге достаточно внутренних опор, чтобы успешно двигаться в отсутствие поддержки со стороны российского рубля. Почему рубль остановился? Потому что базовый биржевой сценарий предполагал быстрый эффект от переговоров политиков в Саудовской Аравии. Но эта история не будет двигаться стремительно — в ней слишком много нюансов. Так, рынок и банки, не дождавшись экспресс-новостей, начали коррекцию.
В настоящий момент тенге, помимо действий Нацбанка, опирается и на локальный подъем в нефти. Баррель Brent подорожал до $73,40. Это очень хороший сигнал: во-первых, нефть наконец-то вырвалась из вялого бокового коридора, во-вторых — Казахстан зарабатывает больше, когда сырье дороже.
Отношение к риску негативное.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг выглядят так: доллар США проведет сессию в диапазоне 495−510 тенге, евро — 540−550 тенге, рубль — 5,90−6,00 тенге, китайский юань — 69−70 тенге.