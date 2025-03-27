Тенге укрепляется: что влияет на стабильность казахстанской валюты?

У тенге достаточно внутренних опор, чтобы успешно двигаться в отсутствие поддержки со стороны российского рубля. Почему рубль остановился? Потому что базовый биржевой сценарий предполагал быстрый эффект от переговоров политиков в Саудовской Аравии. Но эта история не будет двигаться стремительно — в ней слишком много нюансов. Так, рынок и банки, не дождавшись экспресс-новостей, начали коррекцию.