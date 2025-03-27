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В Самаре на содержание двух мостов выделят почти 40 млн рублей

В Самаре ищут подрядчиков для содержания Кировского и Фрунзенского мостов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре объявили торги на содержание Кировского и Фрунзенского мостов. Подрядчиков ищет минтранс Самарской области. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Объявления было размещены 26 марта, окончание подачи заявок запланировано на 11 апреля, а победителей выберут 16 апреля. Подрядчики должны будут выполнять условия контрактов с момента их заключения до 28 ноября 2025 года.

На необходимые услуги готовы выделить более 39 миллионов рублей. Так, начальная цена первого контракта составляет 17 622 847 рублей, а второго — 21 878 320 рублей.

Подрядчикам предстоит очищать проезжую часть, тротуары, служебные проходы и зоны под ограждениями, мыть ограждения, косить траву на обочинах и под мостом, периодически осматривать опоры мостов и путепроводов.