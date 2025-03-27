Новую дорогу к ЖК «Окский берег» готовят к открытию

Строительством дороги занимается ООО «ДСК Ардис». Первоначальная стоимость контракта составляла 126,1 млн рублей, однако позже она была увеличена на 10,2 млн рублей. Согласно условиям договора, завершить работы планировалось к декабрю 2024 года.
Однако сроки скорректировали из-за дополнительных работ, которые потребовалось выполнить. В перечень вошли обустройство автобусных остановок, строительство лестницы, пандуса и дополнительного тротуара, пояснили в «ГУММиД».
Освещение вдоль дороги будет включено после официального ввода объекта в эксплуатацию. Благоустройство прилегающей территории и устранение выявленных замечаний проведут, когда установятся благоприятные погодные условия.