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Новую дорогу к ЖК «Окский берег» готовят к открытию

Подъездную дорогу к жилому комплексу «Окский берег» в Нижнем Новгороде планируют полностью открыть в апреле после завершения всех необходимых работ. В настоящее время ее техническая готовность составляет 99%, сообщили НИА «Нижний Новгород» в МКУ «ГУММиД».

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Строительством дороги занимается ООО «ДСК Ардис». Первоначальная стоимость контракта составляла 126,1 млн рублей, однако позже она была увеличена на 10,2 млн рублей. Согласно условиям договора, завершить работы планировалось к декабрю 2024 года.

Однако сроки скорректировали из-за дополнительных работ, которые потребовалось выполнить. В перечень вошли обустройство автобусных остановок, строительство лестницы, пандуса и дополнительного тротуара, пояснили в «ГУММиД».

Освещение вдоль дороги будет включено после официального ввода объекта в эксплуатацию. Благоустройство прилегающей территории и устранение выявленных замечаний проведут, когда установятся благоприятные погодные условия.