Новую дорогу к ЖК «Окский берег» готовят к открытию

Подъездную дорогу к жилому комплексу «Окский берег» в Нижнем Новгороде планируют полностью открыть в апреле после завершения всех необходимых работ. В настоящее время ее техническая готовность составляет 99%, сообщили НИА «Нижний Новгород» в МКУ «ГУММиД».