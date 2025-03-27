Власти анонсировали изъятие участков для строительства автодороги от Калининграда до Холмогоровки

Об этом мининфраструктуры сообщает на странице во «ВКонтакте» губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
«Как на частной земле за бюджетные деньги можно заказывать проект? Интересы жителей игнорируются, а продвигаются коммерческие устремления застройщиков», — возмутился один из комментаторов.
Мининфраструктуры ответило, что земельные участки будут изымать на государственные нужды по утверждённой документации планировки территории. Торги по выбору подрядчика проведут до конца апреля.
Строительство двухполосной дороги Калининград — Холмогоровка начнётся в 2026—2027 годах. Местные жители высадили в окрестностях сотню клёнов, чтобы отгородиться от будущей трассы.