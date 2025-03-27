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Дефицит кадров в сельском хозяйстве Башкирии составляет 5 тыс. человек

Всего в отрасли задействовано 50 тыс. человек.

Источник: АиФ

Сельскому хозяйству в Башкирии на сегодня не хватает 5 тыс. работников. Такие данные озвучил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на заседании Госсобрания-Курултая 27 марта.

Всего в отрасли, по его словам, задействовано порядка 50 тыс. человек.

Как пояснил премьер-министр, решить проблему призваны запущенные в регионе государственные программы — «Содействие занятости сельского населения» и «Комплексное развитие сельских территорий». Также в школах создаются профильные классы, для студентов вводятся именные стипендии, проводится корректировка контрольных цифр приема по целевому обучению в вузах.

«Наверное, полностью мы эту проблему не решим, но точно снизим ее влияние на экономику», — отметил Андрей Назаров.