Дефицит кадров в сельском хозяйстве Башкирии составляет 5 тыс. человек

Как пояснил премьер-министр, решить проблему призваны запущенные в регионе государственные программы — «Содействие занятости сельского населения» и «Комплексное развитие сельских территорий». Также в школах создаются профильные классы, для студентов вводятся именные стипендии, проводится корректировка контрольных цифр приема по целевому обучению в вузах.