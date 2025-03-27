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Совмин разрешил ввозить секонд-хенд в Беларусь из Литвы

Белорусские власти разрешили ввозить из Литвы в Беларусь секонд-хенд.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси сняло запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 174 от 25 марта 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой. Однако контрсанкции в отношении Литвы больше не распространяются на одежду, бывшую в употреблении.

В частности, запрет на ввоз секонд-хенда с территории Литвы в Беларусь отменяется с 28 марта.

— Исключить позицию 6309 00 000 0 одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, — сказано в опубликованном постановлении.

Между тем МАРТ сказал, как увеличить продажи белорусских товаров.

Тем временем Минобразования сообщило, что ряд бюджетников получат доплаты к зарплате до 35% в Беларуси.