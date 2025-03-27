Совмин разрешил ввозить секонд-хенд в Беларусь из Литвы

Правительство Беларуси сняло запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 174 от 25 марта 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой. Однако контрсанкции в отношении Литвы больше не распространяются на одежду, бывшую в употреблении.
В частности, запрет на ввоз секонд-хенда с территории Литвы в Беларусь отменяется с 28 марта.
— Исключить позицию 6309 00 000 0 одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, — сказано в опубликованном постановлении.
Между тем МАРТ сказал, как увеличить продажи белорусских товаров.
Тем временем Минобразования сообщило, что ряд бюджетников получат доплаты к зарплате до 35% в Беларуси.