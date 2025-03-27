Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ускорение инфляции до 11,11% зафиксировали в Новосибирской области

Ещё месяц назад показатель установился на уровне 10,57%.

Источник: Freepik

Инфляция в феврале 2025 года в Новосибирской области установилась на уровне 11,11%. Ещё месяц назад она была 10,57%. Об этом пишет «BFM-Новосибирск» со ссылкой на данные Сибирского главного управления Банка России.

Показатель выше, чем по Сибири и по стране. Подорожали непродовольственные товары и услуги, а также продукты — например, мороженная рыба и деликатесы (из-за снижения объёма вылова и роста расходов на транспорт).

А вот моющие средства, тот же стиральный порошок, подешевел. Это объясняется ростом поставок товаров.

«Дополнительные авиарейсы и укрепление рубля привели к тому, что замедлился рост цен на поездки на отдых в Турцию», — портал цитирует Данила Подгородецкого, эксперта Сибирского главного управления Банка России.

Что касается активности потребителей, то она снизилась. Уменьшается количество новых вакансий, некоторые компании уже не намерены нанимать новых сотрудников и повышать заработные платы.