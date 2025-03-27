Ускорение инфляции до 11,11% зафиксировали в Новосибирской области

Инфляция в феврале 2025 года в Новосибирской области установилась на уровне 11,11%. Ещё месяц назад она была 10,57%. Об этом пишет «BFM-Новосибирск» со ссылкой на данные Сибирского главного управления Банка России.
Показатель выше, чем по Сибири и по стране. Подорожали непродовольственные товары и услуги, а также продукты — например, мороженная рыба и деликатесы (из-за снижения объёма вылова и роста расходов на транспорт).
А вот моющие средства, тот же стиральный порошок, подешевел. Это объясняется ростом поставок товаров.
«Дополнительные авиарейсы и укрепление рубля привели к тому, что замедлился рост цен на поездки на отдых в Турцию», — портал цитирует Данила Подгородецкого, эксперта Сибирского главного управления Банка России.
Что касается активности потребителей, то она снизилась. Уменьшается количество новых вакансий, некоторые компании уже не намерены нанимать новых сотрудников и повышать заработные платы.