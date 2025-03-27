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Должны ли узбекистанцы платить налоги за денежные переводы из-за границы: разъяснение Налогового комитета

Vaib.uz (Узбекистан. 27 марта). Налоговый комитет дал разъяснение по поводу налогообложения денежных переводов, поступающих физическим лицам из-за рубежа.

Источник: Vaib.Uz

Согласно информации ведомства, если физическое лицо получает деньги от другого физического лица, то такие поступления не облагаются налогом. Кроме того, в этом случае не требуется подавать декларацию о совокупном годовом доходе.

Однако иная ситуация складывается, если средства поступают от иностранного юридического лица. Такие доходы считаются налогооблагаемыми, и получатель обязан подать налоговую декларацию до 1 апреля.

При этом скрыть такие доходы не получится: коммерческие банки передают обобщённую информацию о поступлениях на счета физических лиц из-за границы в налоговые органы.

Если налогоплательщик не подаст декларацию до установленного срока, Налоговый комитет имеет право самостоятельно начислить сумму налога на основе имеющейся информации и уведомить об этом налогоплательщика. Уведомление будет доступно в персональном кабинете на сайте Налогового комитета.

Уплатить налог необходимо до 1 июня. Однако, поскольку в 2025 году эта дата выпадает на выходной, крайний срок переносится на 2 июня.

В случае несогласия с начисленной суммой налогоплательщик может оспорить расчёт, подав заявление через сайт my3.soliq.uz, приложив соответствующие подтверждающие документы.

Таким образом, гражданам важно понимать, что не все денежные переводы подлежат налогообложению — всё зависит от того, кто является отправителем средств.