В Беларуси изменены тарифы на железнодорожные перевозки грузов

Так, базовый уровень тарифов на железнодорожные перевозки грузов, а также тарифы на работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозки, увеличены в среднем на 15%. При этом итоговая стоимость перевозки формируется и зависит от параметров конкретной перевозки (вид груза, принадлежность подвижного состава, расстояние, масса, загрузка и иное).