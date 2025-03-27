Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси изменены тарифы на железнодорожные перевозки грузов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменены тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 19 марта 2025 года № 24 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30 мая 2023 года № 37», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в пресс-службе МАРТ, тарифы скорректированы в соответствии с методикой ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов, предусмотренного действующим законодательством.

Так, базовый уровень тарифов на железнодорожные перевозки грузов, а также тарифы на работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозки, увеличены в среднем на 15%. При этом итоговая стоимость перевозки формируется и зависит от параметров конкретной перевозки (вид груза, принадлежность подвижного состава, расстояние, масса, загрузка и иное).

пояснили в министерстве

У Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.

Тарифы, установленные постановлением МАРТ № 24, действуют только для субъектов хозяйствования и только на железнодорожные грузовые перевозки. Установленные тарифы не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки.

обратили внимание в МАРТ

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.