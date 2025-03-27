В Беларуси изменены тарифы на железнодорожные перевозки грузов

Как проинформировали в пресс-службе МАРТ, тарифы скорректированы в соответствии с методикой ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов, предусмотренного действующим законодательством.
Так, базовый уровень тарифов на железнодорожные перевозки грузов, а также тарифы на работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозки, увеличены в среднем на 15%. При этом итоговая стоимость перевозки формируется и зависит от параметров конкретной перевозки (вид груза, принадлежность подвижного состава, расстояние, масса, загрузка и иное).
У Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.
Тарифы, установленные постановлением МАРТ № 24, действуют только для субъектов хозяйствования и только на железнодорожные грузовые перевозки. Установленные тарифы не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.