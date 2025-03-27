В Пермском крае закрыли еще одно кафе за нарушение санитарных норм

Специалисты Роспотребнадзора выявили несколько нарушений. В частности, оказалось, что планировка производственных помещений кафе не позволяет избежать пересечения потоков сырья и готовой продукции. Также отсутствовала программа производственного контроля, соответствующая стандартам ХАССП, а внутренняя отделка помещений не обеспечивала возможность ежедневной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, инвентарь, контактирующий с пищей, был изготовлен из материалов, не отвечающих установленным требованиям.