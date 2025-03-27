В Пермском крае закрыли еще одно кафе за нарушение санитарных норм

Суд постановил временно приостановить работу кафе «Звездное», расположенного по адресу: город Верещагино, улица Ленина, 16 А. Решение было принято после того, как было установлено, что индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги общественного питания, нарушал санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Специалисты Роспотребнадзора выявили несколько нарушений. В частности, оказалось, что планировка производственных помещений кафе не позволяет избежать пересечения потоков сырья и готовой продукции. Также отсутствовала программа производственного контроля, соответствующая стандартам ХАССП, а внутренняя отделка помещений не обеспечивала возможность ежедневной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, инвентарь, контактирующий с пищей, был изготовлен из материалов, не отвечающих установленным требованиям.
Из-за того, что эти нарушения могли угрожать безопасности и здоровью людей, суд признал предпринимателя виновным и вынес решение о приостановлении деятельности кафе на 40 суток.
Приставы выехали на место и опечатали входные двери кафе. В течение всего срока наказания будут проводиться проверки, чтобы убедиться в соблюдении решения суда.