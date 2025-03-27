Роботы будут собирать вагоны в Северо-Казахстанской области

Об этом заявили в акимате региона, где обсуждали новые инвестпроекты и текущее производство. Стоимость инновационного цеха по изготовлению пассажирских вагонов и вагонов платформ — 24 миллиарда тенге (47,8 миллионов долларов).
Количество рабочих будет доведено до 900 человек. Ежегодно будем собирать 3 тысячи вагонов. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, запуск намечен на 4 квартал текущего года.
В новом производственном корпусе будут применять современную роботизированную технику, которая позволит добиться универсальности — производить узлы и комплектующие для различных моделей подвижного состава.
Также предприятие планирует освоить производство полувагона, вагон-цистерн для перевозки нефтепродуктов и вагонов — автомобилевозов.
В регионе идет строительство еще одного завода. Он будет производить донаты, расположится предприятие на территории СЭЗ «Кызылжар».
Сейчас завершаются работы по устройству железобетонных фундаментов, а также начат монтаж металлоконструкций. В проект будет инвестировано 37 миллиардов тенге (73,7 миллиона долларов), появится 380 рабочих мест.
На заводе будут установлены две полностью автоматизированные линии для производства донатов. При выходе на полную мощность завод сможет производить до 15 тыс. тонн продукции в год. Со стороны госорганов идет полное сопровождение проекта.
Помимо этого, в области намерены наладить производство сахара, сахарный завод будет построен в районе Шал акына.
Реализация проекта позволит перерабатывать до 5 тыс тонн сахарной свеклы в сутки. Половину сырья планируем выращивать на своих полях, оставшуюся часть закупать у соседних фермеров.
Еще в регионе планируется строительство маслоэкстракционного завода, предприятия по производству комбикормов, а также создание автоматизированного элеватора.