Волгоградское УФАС проверит цены на хлеб

Между тем, по последним данным Волгоградстата, стоимость килограмма хлеба из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной составляет 75,13 рубля за килограмм. С начала 2025 года стоимость этого продукта питания повысилась примерно на 0,5 рубля.