Аэропорт Екатеринбурга с 30 марта перейдет на весенне-летнее расписание

Основной объем рейсов придется на российские маршруты: до конца октября из Кольцово будут доступны 59 внутрироссийских направлений. Наиболее популярными станут Москва (более 4 тыс. вылетов), Сочи (более 2 тыс.) и Санкт-Петербург (более 1,6 тыс.). Из 31 зарубежного направления самыми популярными станут станут Анталья (Турция, почти 1 тыс.), Дубай (ОАЭ), Душанбе (Таджикистан), Стамбул (Турция), Ереван (Армения) и Шарджа (ОАЭ). В этом сезоне появятся новые рейсы в Нячанг (Вьетнам), Харбин (Китай), а также российские города Абакан, Мурманск, Саранск, Улан-Удэ, Элиста и Грозный.