Цены на технику и туры снизились в Хабаровском крае

Снижение цен также коснулось зарубежных туров. На это повлияло увеличение количества прямых рейсов в страны Юго-Восточной Азии. При этом в целом по стране инфляция остается высокой — 10%. Эксперты считают, что для ее снижения до 4% потребуется держать высокие ставки в экономике до 2026 года.