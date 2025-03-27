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Цены на технику и туры снизились в Хабаровском крае

Инфляция замедлилась до 8,3 процента.

Источник: Комсомольская правда

В регионе меняется динамика цен. Инфляция начала замедляться, но остается выше целевого уровня. Основные факторы — курс рубля, спрос и доступность товаров и услуг. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В феврале годовая инфляция в Хабаровском крае снизилась до 8,3% после 8,5% в январе. По словам заместителя управляющего отделением банка России по Хабаровскому краю, это связано с укреплением рубля и снижением спроса на некоторые непродовольственные товары.

«В годовом выражении замедлился рост цен на бытовую технику, ускорилось снижение цен на компьютеры, а импортные автомобили с пробегом подешевели», — сказал Петр Соколов.

Снижение цен также коснулось зарубежных туров. На это повлияло увеличение количества прямых рейсов в страны Юго-Восточной Азии. При этом в целом по стране инфляция остается высокой — 10%. Эксперты считают, что для ее снижения до 4% потребуется держать высокие ставки в экономике до 2026 года.