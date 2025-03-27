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Свердловские студенты выиграли по миллиону рублей на свои стартапы

Победителями всероссийского конкурса стали одиннадцать студентов Уральского федерального университета.

Победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап» стали одиннадцать студентов УрФУ, все они получат на развитие своих проектов по миллиону рублей.

В число проектов-победителей вошли информационные платформы для поддержки молодежного предпринимательства и компьютерные симуляторы для решения задач в сельском хозяйстве. Например, стартап «Уникальная технология строительства арочных ангаров для сельского хозяйства полного цикла», который позволит решить проблему нехватки складских помещений для хранения зерна, и видеоаналитическая система мониторинга рождения телят, которая уже прошла тестирование в нескольких хозяйствах соседней Курганской области.