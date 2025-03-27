Свердловские студенты выиграли по миллиону рублей на свои стартапы

В число проектов-победителей вошли информационные платформы для поддержки молодежного предпринимательства и компьютерные симуляторы для решения задач в сельском хозяйстве. Например, стартап «Уникальная технология строительства арочных ангаров для сельского хозяйства полного цикла», который позволит решить проблему нехватки складских помещений для хранения зерна, и видеоаналитическая система мониторинга рождения телят, которая уже прошла тестирование в нескольких хозяйствах соседней Курганской области.