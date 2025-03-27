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Сеть кафе «Суши мастер» в Перми оштрафовали за работников без медосмотра

Трудовая инспекция нашла ещё ряд нарушений.

Источник: Аргументы и факты

Сеть кафе «Суши мастер» в Перми была оштрафована за работников, которые не проходили медосмотр, и другие нарушения, сообщает госинспекция труда региона.

Как рассказывает ведомство, проблемы в работе ресторанов общественного питания нашла совместная проверка с прокуратурой. Во время совместных мероприятий инспекция региона обнаружила нарушения, которые касаются инструктажа, медосмотров и средств индивидуальной защиты.

В числе проблем сети «Суши мастер» оказались нарушения прохождения предварительных медосмотров и проведения инструктажей по охране труда, а также нарушения оценки условий труда. Часть работников оказалась не обеспечена средствами индивидуальной защиты.

«За совершенные нарушения трудового законодательства индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму 167 тыс. руб.», — рассказывает государственная инспекция труда Пермского края.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подобные нарушения были обнаружены и в сети кафе «Шаурма № 1». Инспекция труда вместе с прокуратурой проверила условия работы в заведениях, которые расположены в трёх районах Перми.