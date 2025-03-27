Сеть кафе «Суши мастер» в Перми оштрафовали за работников без медосмотра

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подобные нарушения были обнаружены и в сети кафе «Шаурма № 1». Инспекция труда вместе с прокуратурой проверила условия работы в заведениях, которые расположены в трёх районах Перми.