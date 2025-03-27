В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты

Она зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта, где оно располагается. При этом медицинское учреждение должно входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.