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В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. Больше 12 тысяч медработников Крыма обеспечены специальными социальными выплатами. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму социальные выплаты получают 12 687 медицинских работников. На эти цели с начала 2025 года выделили более 272 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Такие выплаты получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники скорой помощи.

Сумма поддержки разная — от 4,5 до 50 тысяч рублей.

Она зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта, где оно располагается. При этом медицинское учреждение должно входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Оператором выплаты выступает Отделение СФР по Республике Крым.

По итогам каждого месяца медучреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают эту информацию в Отделение фонда. Никаких заявлений на соцподдержку оформлять не нужно.

Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, но и на строительство собственного дома.