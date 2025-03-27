«Потолок» доходов для ИП и условия будут определены в Беларуси

К слову, ранее реформой ИП предполагалось, что в юрлица должны перейти все, у кого доход или выручка превышают 500 тысяч белрублей. А в законопроекте говорится про срок в три года. То есть, если ИП превысил «потолок» в 500 тысяч белрублей за год, то можно будет вернуться в статус индивидуального предпринимателя через три года.