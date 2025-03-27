«Потолок» доходов для ИП и условия будут определены в Беларуси

Для белорусских ИП готовят новшества в законодательстве, в том числе будет определен «потолок» доходов, сообщает Sputnik Беларусь.
Корректировки связаны с законопроектом, который в феврале поступил в Палату представителей. Документ касается изменения законов по вопросам налогообложения и содержит две статьи, касающихся ИП и корректировки отношений, которые возникли с 1 января 2024-го.
В первой части документа предлагается определение «потолка» доходов для ИП в размере 500 тысяч белорусских рублей. Предполагается, что больше этой суммы смогут зарабатывать только юрлица, но не ИП.
По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Натальи Кулешовой, норма об отношениях, которые возникли с 1 января 2024-го скорректирована, так что сейчас уже в документе будет говориться о 2025 годе. То есть документ будет принят и станет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025-го.
— Он не будет иметь обратную силу, чтобы минимизировать риски индивидуальных предпринимателей, — пояснила депутат.
Что касается доходов, то в законопроекте отдельно говорится о выручке ИП, а отдельно — о доходах, причем это считается разными понятиями. Так, под выручкой понимаются полученные «в кассу» деньги, а под доходом — остаток за вычетом различных издержек (кроме налогов).
В Министерстве по налогам и сборам уточнили, что так как для ИП есть два вида налогообложения, то при взимании подоходного налога базой для расчета является доход. Если ИП платит единый налог, то учитывается выручка.
К слову, ранее реформой ИП предполагалось, что в юрлица должны перейти все, у кого доход или выручка превышают 500 тысяч белрублей. А в законопроекте говорится про срок в три года. То есть, если ИП превысил «потолок» в 500 тысяч белрублей за год, то можно будет вернуться в статус индивидуального предпринимателя через три года.
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