Бизнес-центр Pulkovo Sky в Петербурге выставили на торги за 5,5 млрд рублей

14-этажный бизнес-центр класса А Pulkovo Sky выставили на торги. Как следует из информации на сайте Российского аукционного дома, начальная цена объекта составляет 5,56 млрд рублей, минимальная — 4,06 млрд рублей.
— Торги по продаже 100% долей ООО «ЕВ-Инвест» пройдут 28 мая, — уточняется на сайте РАД.
Здание у аэропорта Пулково общей площадью 50,6 тысячи кв.м было построено в 2009 году и состоит из трех соединенных корпусов. Особенность лота — полная заполненность арендаторами, что гарантирует новому владельцу стабильный доход. Текущий собственник — ООО «Трансвей Северо-Запад» — является дочерней структурой продаваемой компании.
Объект может представлять интерес для инвесторов, ориентированных на премиальный сегмент коммерческой недвижимости. Его расположение вблизи аэропорта и готовый арендный бизнес повышают инвестиционную привлекательность.