Бизнес-центр Pulkovo Sky в Петербурге выставили на торги за 5,5 млрд рублей

Здание у аэропорта Пулково общей площадью 50,6 тысячи кв.м было построено в 2009 году и состоит из трех соединенных корпусов. Особенность лота — полная заполненность арендаторами, что гарантирует новому владельцу стабильный доход. Текущий собственник — ООО «Трансвей Северо-Запад» — является дочерней структурой продаваемой компании.