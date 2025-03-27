Под Воронежем капитально отремонтируют участок М-4 «Дон»

В Новоусманском районе Воронежской области планируется капитальный ремонт участка трассы М-4 «Дон». Соответствующую информацию сообщили специалисты пресс-службы Министерства дорожной деятельности 27 марта.
Ремонт затронет проезд через населенные пункты Новая Усмань и Рогачёвка на 542 километре автодороги. Проект уже получил одобрение от Главгосэкспертизы России.
Путепровод, который был построен в 1982 году и расположен возле села Рогачёвка, находится в плохом состоянии. Длина ремонтируемого участка превышает 250 метров, а сам мост — 73 метра.
В рамках проекта планируется демонтаж существующего мостового полотна, а также основных несущих конструкций и опор. Намечено строить новое сооружение с учетом современных транспортных требований. Путепровод будет трехпролетным и включит две полосы движения. В процессе работ также будет благоустроено земляное полотно на подходах к мосту и установлено наружное электрическое освещение.