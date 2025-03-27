Под Воронежем капитально отремонтируют участок М-4 «Дон»

В рамках проекта планируется демонтаж существующего мостового полотна, а также основных несущих конструкций и опор. Намечено строить новое сооружение с учетом современных транспортных требований. Путепровод будет трехпролетным и включит две полосы движения. В процессе работ также будет благоустроено земляное полотно на подходах к мосту и установлено наружное электрическое освещение.