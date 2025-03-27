Каким будет урожай зерновых в Крыму

«На данный момент всходы меня не пугают. Меня пугает крайне сильное потепление. Такие температура для обывателя очень хороши, но не стоит забывать, что с такими плюсами у нас просыпаются и вредители. Ну и, конечно, лимитирующий фактор в Крыму — осадки», — сказал он.