Каким будет урожай зерновых в Крыму

«Урожай будет не меньше, чем в прошлом году. По площади посевов мы прирастаем, поскольку изменили баланс культур: подошли критично, сделали некую перебалансировку по культурам с учетом грядущего засушливого периода», — сказал Кратюк.
По его словам, это касается не только полеводства, но и садоводства, и виноградарства. При этом по зерновым культурам есть определенный настораживающий фактор.
«На данный момент всходы меня не пугают. Меня пугает крайне сильное потепление. Такие температура для обывателя очень хороши, но не стоит забывать, что с такими плюсами у нас просыпаются и вредители. Ну и, конечно, лимитирующий фактор в Крыму — осадки», — сказал он.
В прошлом году в Крыму собрали неожиданно большой урожай пшеницы — почти миллион тонн, ее качество оказалось высоким и позволило выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку, и производить макаронные изделия, констатировали в испытательной лаборатории Азово-Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна».
В этом году из-за отсутствия продуктивных осадков на полуострове, рекордного повышения температуры воздуха и сильных порывистых ветров урожайность зерновых культур может снизиться, заявила ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.