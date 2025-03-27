Токаев внес изменения в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022−2026 годы

Так, уточняются основные принципы и подходы развития финансового мониторинга.
В подразделе «Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала» часть девятая изложена в новой редакции:
В целях дальнейшего повышения квалификации участников будет организовано прохождение ими подготовительных курсов для сертификации, по примеру ACAMS (сертифицированный специалист антиотмывочной системы), CFCS (сертифицированный специалист по финансовым преступлениям) и других.
Также в главе «Внедрение новых направлений оценки рисков» подраздела «Направление 3. Совершенствование системы ПОД/ФТ» часть текста изложена в следующей редакции:
Аналитическая работа будет направлена на выявление участия недобросовестных исполнителей и фирм-однодневок и, как следствие, исключение криминального обналичивания бюджетных средств и коррупционных схем. Особое внимание будет направлено на реализацию национальных проектов.
Подраздел «Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан» изложен в следующей редакции:
С развитием цифровых активов подходы ФАТФ, а затем и регуляторная база юрисдикций претерпевают существенные изменения. Исчезает фрагментация регулирования, что способствует устранению лазеек для преступных действий.
Так, в соответствии с законом «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории республики запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана».
Вместе с тем, по оценкам экспертов, площадку МФЦА используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, в то время как остальные работают в «серой» зоне.
Это обуславливает изменение подходов к обороту цифровых активов. По поручению главы государства будет создана инфраструктура более широкого легального обращения цифровых активов. В то же время важно учитывать риски ОД/ФТ при изменении таких подходов. Поэтому будет проведена очередная секторальная оценка рисков использования цифровых активов в целях ОД/ФТ.
Наряду с этим при активном диалоге с рынком необходимо проработать вопрос формирования нового, динамичного подхода, адаптированного под реалии Казахстана.
Этому будут способствовать разработка для субъектов финансового мониторинга принципиально новых методических рекомендаций, а также повышение режима информирования о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровых активов.
Для правоохранительных и государственных органов на постоянной основе будут проводиться тренинги по отслеживанию цифровых активов.
Кроме того, будет проработан вопрос получения информации о резидентах РК, связанных с ОД/ФТ, от международных площадок оборота криптовалюты и подразделений финансовых разведок иностранных государств.
Будет усовершенствован порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами.
В работу по отслеживанию незаконных финансовых операций планируется внедрить IТ-инструменты.
С учетом постоянно меняющихся тенденций развития рынка цифровых активов будет проведен анализ регулирования сферы цифровых активов с выработкой предложений по ее дальнейшему совершенствованию.
Вместе с тем в подразделе «Целевые индикаторы по итогам 2026 года» раздела 6 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты» также внесены изменения.
Так, говорится, что:
- доля вузов, в которых проведены открытые лекции по вопросам финансовой безопасности, составит в 2022 году — 15%, в 2023 году — 25%, в 2024 году — 50%, в 2025 году — 60%, в 2026 году — 70%;
- количество лиц, прошедших обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в АО «AML ACADEMY», единица, в 2023 году — 150, в 2024 году — 200, в 2025 году — 250, в 2026 году — 300;
- количество рейтингов «значительное соответствие» и «соответствие» по итогам оценки экспертами ЕАГ соответствия законодательства РК рекомендациям ФАТФ, единица, в 2022 году — 25, в 2023 году — 25, в 2024 году — 33, в 2025 году — 33, в 2026 году — 35;
- увеличение количества клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов составит в 2022 году — 5%, в 2023 году — 5%, в 2024 году — 5%, в 2025 году — 30%, в 2026 году — 30%.
В концепцию внесен и ряд других изменений.
Указ вводится в действие со дня его подписания.