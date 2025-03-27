Токаев внес изменения в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022−2026 годы

Это обуславливает изменение подходов к обороту цифровых активов. По поручению главы государства будет создана инфраструктура более широкого легального обращения цифровых активов. В то же время важно учитывать риски ОД/ФТ при изменении таких подходов. Поэтому будет проведена очередная секторальная оценка рисков использования цифровых активов в целях ОД/ФТ.