В Перми подвели первые результаты работы автобусов- «гармошек»

Автобусы «гармошки» начали курсировать по маршруту № 50 в конце января этого года. В феврале они перевезли 468 тысяч пассажиров, что на 54 тысячи больше, чем в декабре 2024 года. Также наблюдается рост числа оплаченных поездок: на маршруте № 50 их стало на 3 тысячи больше ежедневно.