В Перми подвели первые результаты работы автобусов- «гармошек»

Департамент транспорта Пермского края опубликовал первые данные о работе автобусов большого размера. Основной результат — это рост пассажиропотока и увеличение числа оплаченных поездок. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.
Автобусы «гармошки» начали курсировать по маршруту № 50 в конце января этого года. В феврале они перевезли 468 тысяч пассажиров, что на 54 тысячи больше, чем в декабре 2024 года. Также наблюдается рост числа оплаченных поездок: на маршруте № 50 их стало на 3 тысячи больше ежедневно.
К концу года на маршрутах № 1, № 14, № 15, № 27, № 50 и № 53 будет работать более 100 автобусов такого класса. Это улучшит комфорт поездок, увеличит пропускную способность маршрутов и поможет частично решить проблему нехватки водителей.